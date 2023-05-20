ДНР, 20 мая, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Российские военные продолжают бои по освобождению западной части Артёмовска. Об этом в ходе брифинга 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения «Южной» группировки войск обеспечивают прикрытие штурмовых отрядов и сдерживают ВСУ на флангах при боях за Артёмовск», — следует из официальной сводки.

По данным Минобороны, российская авиация и артиллерия наносит удары по ВСУ в районе Богдановка и Ягодное.

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