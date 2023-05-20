Грайворонский район, Белгородская область, 20 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат, запущенный ВСУ, уничтожила российская система ПВО в Белгородской области, сообщил 20 мая Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Атаку ВСУ предприняли накануне вечером 19 мая. Возле села Антоновка сбит беспилотник ВСУ самолётного типа.

После взрыва дрона на площади 100 квадратных метров на траве вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В результате никто не пострадал.

19 мая на территорию Белгородской области со стороны Украины попыталась прорваться группа диверсантов. Пограничники не допустили проникновения вооружённых людей.