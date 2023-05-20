Варшава, 20 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Боеголовку ракеты, обломки которой нашли под городом Быдгощ в апреле, обнаружили в Польше. Об этом сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Что касается боеголовки, то она обнаружена, её исследуют соответствующие учреждения», ― добавил Шрот, слова которого привёл телеканал Polsat.

Он также отметил, что она особенная, потому что сделана из бетона.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населённого пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Утверждалось, что это ракета класса «воздух ― земля» с надписями на русском языке.

В районе обнаружения фрагментов ракеты опасных материалов не было. Предполагалось, что ракета могла быть мишенью, запущенной польскими военными во время учений.

В начале мая новостной портал Onet со ссылкой на источники в армии заявил, что ракета, найденная в лесу под Быдгощем в Польше, возможно, была выпущена с российского самолёта с территории Белоруссии. При этом военный отметил, что стопроцентной гарантии подтверждения своего предположения он дать не может, так как речь идёт о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад. Польский военный указал, что Центр воздушных операций Польши отслеживал ракету, но потом потерял её.

Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши в восьми километрах от границы якобы упала ракета неизвестной государственной принадлежности, в результате инцидента погибли два польских фермера, ехавших на тракторе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета по делам национальной обороны и безопасности. В случившемся попытались сразу же обвинить Россию. В МИД Польши был срочно вызван российский посол.