Москва, 20 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В Москве ожидаются грозы и порывистый ветер до 17 м/с. Плохая погода продержится в столице три дня — с 21 по 23 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

ИА REGNUM Гроза

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье температура воздуха не поднимется выше 19 градусов, в понедельник и вторник потеплеет — 20-22 градуса.

В воскресенье в Москве пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

В понедельник и вторник осадки сохранятся, также возможны грозы в некоторых районах столицы. Ветер усилится до 17 м/с.

Как ранее сообщило ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическое лето в Москве наступит в конце весны, когда температура воздуха в столице прогреется до +27 °C. Так, по прогнозу Тишковца, уже во второй половине грядущей недели майское солнце усилит прогрев до летних значений, а значит, заключительные дни весны ознаменуются наступлением метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет выше плюс 15 градусов. В тёмное время суток на термометрах будет плюс 10 — плюс 15, после полудня от плюс 22 до плюс 27.