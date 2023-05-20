Москва, 20 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Досрочное голосование в II туре выборов в Турции 20 мая началось на территории России — в турецком посольстве в Москве. Граждане Турции смогут проголосовать в течение трёх дней — по 22 мая включительно.

Виталий Белоусов/РИА Новости Бюллетени во время голосования на втором туре президентских выборов в Турции

Все три дня избирательный участок работает с 8:00 до 22:00 мск. Также турецкие граждане смогут проголосовать в рамках II тура всеобщих выборов в Турции в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Казани.

«После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчёта», — цитирует посла Турции в Москве Мехмета Самсара РИА Новости.

В Турции II тур всеобщих выборов пройдёт 28 мая. Первый тур состоялся 14 мая: турецкие избиратели выбирали президента страны и депутатов парламента. В I туре ни один из кандидатов в президенты не преодолел барьер в 50%, поэтому турецкий ЦИК назначил II тур.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в I туре 49,52% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Эрдоган заявил, что победа в II туре будет за ним.