Вашингтон, 20 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В конфликте с Россией главным проигравшим становится Украина, так как планы последней по урегулированию ситуации неосуществимы. Такое мнение 20 мая высказал известный американский экономист Джеффри Сакс порталу Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим. Поэтому киевский режим должен первым добиваться заключения мирного соглашения путем переговоров», — сказал он.

Сакс отметил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, ненастоящий и предназначен для пропагандистских целей, а не для урегулирования ситуации. При этом экономист призвал Киев начать переговоры.

Также экономист отметил, что он считает необходимыми для плана урегулирования шесть принципов, в числе которых он назвал: отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, ограничение поставок для Украины странами альянса и чёткий график вступления страны в Евросоюз в нейтральном статусе.

При этом Сакс указал, что сейчас о таком мирном соглашении говорить ещё рано, однако оно, по его мнению, возможно, потому что отвечает интересам России, ЕС и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, китайская газета Global Times написала, что коллективный Запад осознаёт, что ВСУ не способны достичь победы на поле боя, и потому готовится к проведению в будущем переговоров. По мнению издания, этот конфликт на истощение, который в конечном итоге закончится за столом переговоров.