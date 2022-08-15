Москва, 20 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Россиян, приехавших в Грузию на отдых после возобновления прямого авиасообщения, прерванного четыре года назад, ждал не очень приятный сюрприз. Некоторые туристы пожаловались на ощутимо возросшие цены в стране. Об этом сообщила «Лента. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что раньше цены в Грузии были низкими по сравнению с Турцией или Египтом. Ещё пару лет назад аренда хорошей двухкомнатной квартиры в сезон обошлась бы в 500–1000 рублей в сутки, а плотный обед или ужин в 700–1000 рублей на человека. А теперь часть продуктов питания стоит в несколько раз больше, чем в Москве. Например, десяток яиц в супермаркетах стоит более 200 рублей.

«Единственное, что в стране дёшево, — это такси. Цены такие же, как, например, в Баку и Ереване», — поделился бизнес-аналитик Кирилл, летавший в Тбилиси на майские праздники.

При этом остальные цены в стране он назвал «довольно высокими».

По словам юриста Мишо Тетракалашвили, проживающего в Батуми, за прошлый год цены увеличились в два-три раза.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику. Первый самолёт из России с момента возобновления воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси, прерванного в 2019 году, приземлился в международном аэропорту Тбилиси 19 мая. У аэропорта Шота Руставели собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами. Митингующие требовали прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

МИД Грузии положительно оценил отмену российской стороной визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.

Ранее грузинский министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что власти Грузии ожидают от 300 до 400 млн евро прибыли в сфере туризма ежегодно после восстановления авиационного сообщения с Россией.