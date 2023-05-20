Москва, 20 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление МИДа Польши, который потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Захарова заявила, что украинскому лидеру некогда извиняться за Волынскую резню в Польше
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова

«Ему некогда — он ещё донбасскую не закончил», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Польши потребовал от президента Украины извиниться за Волынскую резню, но признал, что у лидера сейчас много дел, а у народа Украины — проблем. В интервью Onet представитель МИДа Польши Лукаш Ясина отметил, что украинский лидер должен взять на себя больше ответственности и извиниться.

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.