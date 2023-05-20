Москва, 20 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление МИДа Польши, который потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Ему некогда — он ещё донбасскую не закончил», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Польши потребовал от президента Украины извиниться за Волынскую резню, но признал, что у лидера сейчас много дел, а у народа Украины — проблем. В интервью Onet представитель МИДа Польши Лукаш Ясина отметил, что украинский лидер должен взять на себя больше ответственности и извиниться.

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.