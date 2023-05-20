Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Глобальную инициативу по продовольственной безопасности намерены запустить страны G7 вместе со своими международными партнёрами, сказано в заявлении участников саммита «Группы семи», опубликованном 20 мая МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

На саммите, состоявшемся в Хиросиме, главы стран «Группы семи» приняли итоговое коммюнике, в котором, в частности, заявили о необходимости работы по созданию устойчивой глобальной продовольственной безопасности. Они призвали страны к более широкому международному сотрудничеству и пообещали принять конкретные меры.

В разделе о продовольственной безопасности авторы заявления указали на исключительную важность реализации Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) и призвали расширить её реализацию.

Россию они обвинили в преднамеренном подрыве сельскохозяйственного сектора Украины и потребовали, чтобы действие зерновой сделки продолжалось «столько, сколько будет необходимо».

«Мы призываем к более конкретным действиям по устранению экспортных ограничений, вводимых странами — производителями сельскохозяйственной продукции [и влияющих] на глобальную продовольственную безопасность», — говорится в заявлении.

Россия 17 мая согласилась на продление ещё на 60 дней зерновой сделки, несмотря на то, что её условия так и не были выполнены. Договорённость по разблокировке вывоза зерна и удобрений с Украины морем действует с июля прошлого года. За месяц до окончания срока действия соглашения страны G7 требовали сделать договорённость бессрочной.