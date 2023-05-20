Пекин, 20 мая, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Коллективный Запад осознаёт, что украинские войска не способны достичь победы на поле боя, и потому готовится к проведению в будущем переговоров. Об этом говорится в опубликованной 20 мая статье китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это… [конфликт] на истощение, который в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление», — отмечается в материале.

Уточняется, что, как считают авторы публикации, лидеры стран Европы, серьёзно пострадавших в экономическом плане от последствий конфликта, рассчитывают на то, что боевые действия завершатся в скором времени. По мнению обозревателей, европейские народы, несмотря на жёсткие заявления своих правителей, не желают, чтобы бюджеты их государств поглотила «бездонная пропасть» конфликта на Украине.

При этом добавляется, что то, что Россия и Украина стараются не задействовать в конфликте крайние меры, по мнению автора, является показательным.

«Всё это даёт смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая стало известно, что лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в Хиросиме отказались от идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Согласно принятому совместному документу по украинскому конфликту, страны G7 будут отклонять любые предложения начать переговорный процесс.

Также ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что союзники Украины не планируют рассматривать какие-либо другие предложения об урегулировании конфликта без согласования с президентом Украины Владимиром Зеленским.