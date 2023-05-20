Лондон, 20 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Офицер Фрэнк Ледвидж, проходивший службу на Балканах, в Ираке и Афганистане, заявил, что те немногочисленные моменты удачных оборонительных действий ВСУ во время спецоперации связаны с использованием бывшего советского вооружения. Об этом он рассказал 19 мая в колонке The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По словам бывшего военного, техника НАТО только лишь дополнила советское вооружение, уже имевшееся у Украины после распада СССР. Ледвидж отметил, что на самом деле масштабы той военной помощи, которая оказывается Киеву Западом, недостаточны. В качестве примера он сравнил ситуацию с танками: западные страны пообещали Украине около 140 бронемашин, значительная часть которых пока так и не поступила в ВСУ, а из тех, что Киев получил, не все готовы.

«Техника НАТО дополнила, но не вытеснила эту (советскую — прим. «Ленты. ру») технику. Поскольку неумолимая сила истощения повлияет на существующий комплект советского вооружения, потребность в новом и более совершенном вооружении в больших количествах будет расти», — написал в статье офицер.

Ледвидж напомнил, что ещё в прошлом году командующий украинскими войсками Валерий Залужный запросил не менее 300 танков у Запада, но получил менее 100. То есть Запад передаёт технику едва ли не поштучно и в небольших объёмах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ увеличили число вооружения НАТО. Командир роты Первой Славянской бригады ВС России с позывным Дэн рассказал о захваченном в феврале 2023 года под Авдеевкой арсенале западного вооружения, отметив, что ранее такого количества стрелкового оружия НАТО в распоряжении ВСУ не наблюдалось. Также, по данным Reuters, власти Сербии согласились поставить оружие для ВСУ. Какое именно оружие и в каком количестве поставила или согласилась поставить страна, в публикации при этом не говорится. Но при этом ВСУ много оружия и боеприпасов бросают при отступлении в Артёмовске. Об этом рассказал российский штурмовик, отметивший, что это вооружение достаётся России.