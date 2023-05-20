Москва, 20 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Мужчина с гранатой ворвался в поликлинику в Москве. Инцидент произошёл в субботу, 20 мая, на Перервинском бульваре.

Petrov Sergey/Global Look Press Граната Ф-1

По данным Telegram-канала SHOT, неизвестный с гранатой в руках вошёл в здание поликлиники №9. Испуганные посетители сразу же вызвали наряд полиции. Прибывшие правоохранители задержали возмутителя спокойствия и выясняют его мотивы.

Ранее ИА Регнум не раз сообщало о подобных инцидентах. Так, неизвестный намеревался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» столичного метро. Её обнаружили при досмотре, высветив специальным прибором. 19 апреля дворник обнаружил гранату во дворе дома в Москве. Он нашёл гранату Ф-1 на Новозаводской улице у входа в подъезд дома. Перед этим гранату нашли во дворе дома на улице Братиславской на юго-востоке Москвы. Прибывшие сапёры оцепили территорию. Опасный предмет оказался муляжом.