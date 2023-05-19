Москва, 20 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Реакция некоторых грузинских политиков, выступивших против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, говорит об их оторванности от народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», ― написала дипломат в Telegram-канале.

По её словам, это означает, что человек никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой.

«Значит, ты никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери. Значит, ты никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребёнку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии», ― добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова уверена, что критики возобновления прямых рейсов из Грузии вряд ли прошли через подобное, в противном случае они бы «постыдились участвовать в этом бесновании».

«Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — констатировала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, которая начнёт полёты 20 мая. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю.

В международном аэропорту Тбилиси 19 мая приземлился первый самолёт из России с момента возобновления воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси, прерванного в 2019 году. У аэропорта Шота Руставели собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами. Митингующие требовали прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. А пассажиры рейса подверглись нападкам журналистов, которые задавали провокационные вопросы, а толпа перед зданием аэропорта выкрикивала «Мы вам не рады».

При этом летевший этим рейсом один из членов грузинской делегации, которая участвовала в Москве в брифинге на тему возобновления авиасообщения, лидер общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, поблагодарил президента России Владимира Путина, подчеркнув, что люди в Грузии понимают важность возобновления рейсов.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» прибывший в Тбилиси самолёт с туристами из России. Она негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС.