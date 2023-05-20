Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Страны G7 взяли на себя обязательство не испытывать противоспутниковые ракеты прямого наведения. Об этом говорится в заявлении участников саммита «Группы семи», которое 20 мая опубликовал МИД Японии.

Lorax Американская противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT

В разделе коммюнике, касающегося ядерного оружия и безопасности, авторы заявления отметили, что считают необходимым отказ всех стран на планете от ядерного оружия.

Они заявили, что необходимо разоружение, назвав Договор о нераспространении ядерного оружия основной для успешной реализации этой задачи. По их мнению, ДНЯО — краеугольный камень глобального режима ядерного нераспространения.

Противоспутниковые ракеты — это запускаемые с наземных установок, кораблей, самолётов баллистические ракеты для уничтожения космических аппаратов, которые используются в навигационных и разведывательных целях.

16 ноября 2021 г. в Пентагоне заявили, что Россия испытала противоспутниковую ракету, уничтожив орбитальный аппарат («Космос-1408»), который был выведен в космос ещё во времена СССР в 1982 г.