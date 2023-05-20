Бухарест, 20 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Румынской теннисистке Симоне Халеп, которая является бывшей первой ракеткой мира, предъявили еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил, которое связано с нарушением в её биологическом паспорте. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

JAMES ROSS/EPA/TASS Теннисистка Симона Халеп

В октябре 2022 года в допинг-пробе 31-летней спортсменки, которую она сдала в августе прошлого года, обнаружили роксадустат, относящейся к категории запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. После этого теннисистку отстранили от соревнований.

Симона Халеп 24 раза побеждала на турнирах Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и один раз — в парном, и в общей сложности была лидером мирового рейтинга 64 недели. Также она два раза выиграла турниры Большого шлема: Roland Garros (2018) и Уимблдон (2019).

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в США врач Эрик Лира признал свою вину в предоставлении допинга спортсменам, участвовавшим в Олимпийских играх в Токио. Максимальное наказание по «закону Родченкова» о борьбе с допингом составляет 10 лет лишения свободы.

В декабре 2020 года в США приняли так называемый закон Родченкова, позволяющий американской стороне начинать уголовное преследование любого человека, который будет обвинён «в допинговом сговоре» на соревнованиях с участием американских спортсменов. Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.