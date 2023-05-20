Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) подчеркнули намерение оказывать поддержку Киеву «столько, сколько это потребуется». Об этом говорится в итоговом заявлении организации 20 мая.

Michael Kappeler/Global Look Press Саммит G7 в Хиросиме. Япония

«Мы подтверждаем нашу нерушимую поддержку Украине с целью установления справедливого, всеобъемлющего и продолжительного мира», — заявили в G7.

Помимо этого, страны объединения вновь осудили Россию, намереваясь «повысить цену» для неё и для стран, поддерживающих специальную военную операцию на Украине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, страны G7 договорились контролировать технологии для «поддержания» мира. В частности, они условились контролировать экспорт с целью недопущения утечки критических и новых технологий, которые могут быть использованы для «подрыва международного мира и безопасности». «Большая семёрка» отметила необходимость решения этого вопроса с помощью предотвращения утечки критически важных и новых технологий и координации усилий G7 в этом вопросе.

Также страны «Группы семи» договорились принимать меры по обеспечению устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как аккумуляторы и полупроводники.