Токио, 20 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силве встретиться на полях саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме, однако пока не получил ответа. Об этом 20 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Adrian Wyld/Global Look Press Саммит G7 в Хиросиме. Япония

Один из бразильских чиновников рассказал, что у да Силвы нет никаких препятствий для встречи с Зеленским, однако такой диалог нельзя навязывать. Он уточнил, что внезапный приезд украинского лидера на саммит G7 может оказаться ловушкой для государств, которые не входят в «Большую семёрку».

Также указывается, что Зеленский особенно хочет пообщаться на полях G7 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, эта встреча должна пройти позднее, 20 мая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, стало известно, что Зеленский прилетел в Японию для личного участия в саммите стран — участниц G7. На кадрах его прибытия видно, что он прилетел в Хиросиму на самолёте правительства Франции.