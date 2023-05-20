В Бразилии заподозрили ловушку в приезде Зеленского на саммит G7
Bloomberg: в Бразилии заподозрили ловушку в приезде Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Токио, 20 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силве встретиться на полях саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме, однако пока не получил ответа. Об этом 20 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Один из бразильских чиновников рассказал, что у да Силвы нет никаких препятствий для встречи с Зеленским, однако такой диалог нельзя навязывать. Он уточнил, что внезапный приезд украинского лидера на саммит G7 может оказаться ловушкой для государств, которые не входят в «Большую семёрку».
Также указывается, что Зеленский особенно хочет пообщаться на полях G7 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, эта встреча должна пройти позднее, 20 мая.
Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, стало известно, что Зеленский прилетел в Японию для личного участия в саммите стран — участниц G7. На кадрах его прибытия видно, что он прилетел в Хиросиму на самолёте правительства Франции.