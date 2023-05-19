Херсон, 20 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по территории Херсонской области. За последние сутки по населённым пунктам региона украинские военные выпустили полсотни снарядов из ствольной артиллерии. Об этом 20 мая сообщили в администрации Новокаховского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Местные власти в Telegram-канале уточнили, что под удары за день 19 мая попала гражданская инфраструктура шести городов ― Новой Каховки, Корсунки, Голой Пристани, Кардашинки, Казачьих Лагерей и Солоцов. Больше всего снарядов попало по территории Голой Пристани ― 19.

В ночь на 20 мая ВСУ вели обстрел по четырём городам, информация о пострадавших уточняется.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии», ― добавили в администрации округа.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 13 мая ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру городов левобережья Днепра Херсонской области. Удары украинские военные нанесли по населённым пунктам Васильевка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка. В общей сложности они выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии.

При обстреле Новой Каховки со стороны Вооружённых сил Украины 5 мая погиб мужчина.