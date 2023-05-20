Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) договорились укреплять многостороннее сотрудничество по контролю экспорта, чтобы не позволить утечку критических и новых технологий, которые могут быть использованы для «подрыва международного мира и безопасности». Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите в Хиросиме G7 заявлении, посвящённом укреплению экономической устойчивости и безопасности.

Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press Саммит G7 в Хиросиме. Япония

Лидеры стран «Большой семёрки» отметили необходимость решения проблем международной безопасности и противостояния угрозам миру с помощью предотвращения утечки критически важных и новых технологий, а также координации усилий G7 в этом вопросе.

«Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран G7 также договорились укреплять многосторонние усилия в сотрудничестве в вопросе экспортного контроля для гарантии того, что пробелы в защите технологий двойного назначения нельзя было использовать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, страны «Группы семи» договорились принимать меры по обеспечению устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как аккумуляторы и полупроводники. Также они указали на необходимость сотрудничества с целью повысить безопасность и устойчивость критически важной инфраструктуры, и в первую очередь в цифровой сфере.