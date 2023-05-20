Мелитополь, 20 мая, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Два населённых пункта в Запорожской области обстреляли Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с России» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В селе Роздол Михайловского района огонь вёлся прицельно по населённому пункту», — говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек погиб.

Также Рогов сообщил, что вечером 19 мая ВСУ обстреляли село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилёта в здание Дома культуры. Пострадавших нет.

Как сообщало 19 мая ИА Регнум, украинская армия нанесла удар по территории в районе заповедника «Лысая гора» Васильевского района в Запорожской области. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО БМ-21 «Град». По словам Рогова, в результате обстрела ВСУ разрушили пустующий склад. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.