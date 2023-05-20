Москва, 20 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. На Новоданиловской набережной в Москве обнаружили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат, сообщил 20 мая Telegram-канал SHOT.

Нашёл его охранник Академии водного транспорта утром 20 мая. Во время обхода он в траве заметил предмет, похожий на дрон. Охрана вызвала представителей экстренные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая ввёл запрет на запуск беспилотников на территории города.

Разрешены только полёты аппаратов, необходимых для государственных нужд.

Глава города пояснил, что это нужно, чтобы дроны не могли помешать работе правоохранительных органов.