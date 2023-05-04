Москва, 20 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В России по итогам 2022 года ВВП на душу превысил 15 тысяч долларов, чем приблизился к рекордному показателю 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда, на которые ссылается РИА Новости.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

Так, в 2022 году ВВП на душу населения увеличился на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов, и составил 15,44 тысячи долларов. Этот значение стало максимальным с 2013 года, когда показатель достиг рекордных 15,93 тысячи долларов.

Рост ВВП на душу населения по итогам 2022 года отмечен в 74 из 100 проанализированных агентством стран. Значительнее всего этот показатель вырос в Гайане ― на 89,1%.

ВВП на душу населения ― это макроэкономический показатель, который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за год в среднем одним человеком.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Ожидается снижение на 0,9% против 3,2%, спрогнозированных осенью прошлого года. По данным ЕК, основой для роста должны стать инвестиции, которые государство и частный сектор делают сейчас.

Банк России ожидает, что уже к концу 2024 года отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года. Ранее прогнозировалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.