Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Японию для личного участия в саммите стран — участниц «Большой семёрки» (G7) в Хиросиме. Трансляция прибытия в аэропорт Хиросимы 20 мая велась в пресс-центре саммита.

Michael Kappeler/Global Look Press Саммит G7 в Хиросиме. Япония

На показанных кадрах видно, что Зеленский прилетел в Хиросиму на самолёте правительства Франции.

По данным японского МИД, вначале украинский лидер должен был принять участие в саммите G7 в формате онлайн, однако после этого «выразил сильное желание лично участвовать в саммите», на что согласилось японское правительство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, японский МИД подтвердил участи Зеленского в рабочей сессии по Украине, которая пройдёт в рамках саммита «Большой семёрки» G7 в Хиросиме. Также украинский президент хочет встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.