Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Украинские власти захлёбываются от злобы, наблюдая за восстановлением Мариуполя, и потому пытаются обстреливать город. Об этом 20 мая заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь

«Киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь», — написал он, напомнив, что 19 мая ВСУ обстреляли пригороды Мариуполя.

Врио главы республики уточнил, что, по его мнению, Киев намеревался оставить на месте Донбасса только руины, однако «этим преступным планам не суждено сбыться» и регион будет восстановлен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что утром 20 мая ВСУ нанесли по Мариуполю ракетный удар с применением дальнобойных ракет. В результате обстрела никто не пострадал.