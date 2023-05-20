Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Страны — участницы «Группы семи» (G7) намереваются принимать меры по обеспечению устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как аккумуляторы и полупроводники. Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите в Хиросиме G7 заявлении, посвящённом укреплению экономической устойчивости и безопасности.

Максим Богодвид/Global Look Press Аккумуляторы

«Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок с помощью партнёрских отношений по всему миру, в особенности критически важных товаров, таких как критические минералы, полупроводники и аккумуляторы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также страны G7 намерены провести стресс-тесты с использованием соответствующих предполагаемых сценариев.

Также лидеры стран «Большой семёрки» указали на необходимость сотрудничества с целью повысить безопасность и устойчивость критически важной инфраструктуры, и в первую очередь в цифровой сфере.

Кроме того, они добавили, что считают важными проекты по повышению устойчивости в области информационных и коммуникационных технологий, включая мобильные и спутниковые сети связи, подводные кабели и облачные хранилища данных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, стало известно, что второй день саммита лидеров стран G7 начался с их попытки сблизиться с государствами глобального Юга — развивающимися странами, придерживающимися нейтральной внешней политики, чтобы противостоять России и Китаю. Одна из сессий второго дня саммита будет посвящена именно этой теме.