ДНР, 20 мая, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ в частном секторе Артёмовска (ДНР), сообщила 20 мая «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Ссылаясь на данные украинского командования, сетевое издание сообщило о критическом положении украинских подразделений в Артёмовске и о прорыве российскими силами обороны ВСУ в частном секторе.

Уточняется, российские штурмовые отряды захватили частный сектор западнее улицы Юбилейной, вдоль улиц Булавина и Молодёжной. Тяжёлые бои продолжаются за контроль над укрепрайоном ВСУ «Самолёт» в так называемой серой зоне севернее и южнее улицы Чайковского.

Также указано, что в садовом товариществе «Мичуринец» в Артёмовске российские штурмовые отряды оттесняют ВСУ, двигаясь в сторону «Самолёта».

По данным российских военкоров, ВСУ непрерывно подтягивают подкрепление в Артёмовск. Минобороны РФ сообщило 19 мая о продолжающихся боях российских штурмовых отрядов в западной части города.