Тайбэй, 20 мая, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Тайваня за последние сутки зафиксировало приближение к острову четырёх летательных аппаратов и четырёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 20 мая сообщила пресс-служба тайваньского минобороны в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НОАК

«В период с 06:00 (01:00 мск) 19 мая до 06:00 (01:00 мск) 20 мая в районе Тайваня были обнаружены четыре летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из китайских летательных аппаратов — противолодочный вертолет Z-9 — вошёл в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны к юго-востоку от острова, после чего была поднята авиация Тайваня и переданы предупреждения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, газета South China Morning Post написала, что Тайвань в ближайшее время обратится к США с просьбой ускорить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. При этом уточняется, что поставки американского вооружения на Тайвань могут занять до четырёх лет.