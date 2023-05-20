Кемерово, 20 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в посёлке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2− и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 18 мая около 18:00 (14:00 мск) две малолетние девочки ушли из дома гулять и не вернулись, их местоположение не установлено до настоящего времени.

Также указывается, что на место выехала следственная группа, которая предварительно установила, что девочки воспитываются в многодетной семье, их родители злоупотребляют спиртным.

«Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются все дома в населённом пункте. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, стало известно, что две сестры в возрасте 2 и 4 лет в Кузбассе ушли с детской площадки и пропали. Полицейские вместе с сотрудниками СК России, представителями администрации, волонтерами поискового отряда и добровольцами из числа местных жителей ведут масштабные поиски пропавших детей. В ходе поисков осматриваются дома и заброшенные строения посёлка, а также лесной массив.