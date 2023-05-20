Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Утром 20 мая ВСУ нанесли по Мариуполю ракетный удар с применением дальнобойных ракет. Об этом 20 мая рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС.

Он добавил, что украинская армия при обстреле применила дальнобойные ракеты, тип которых сейчас уточняется. Также указывается, что очевидцы рассказали, что российские средства ПВО сбили четыре ракеты ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, глава городской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал, что украинские войска целенаправленно нанесли артиллерийский удар по оживлённой дороге на въезде в город Энергодар Запорожской области. Он подчеркнул, что обстрел был произведён ВСУ утром в момент, когда в этом месте собирается большое количество транспорта и мирных жителей.