Пекин, 20 мая, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Западные страны, осознавая неспособность Киева одержать победу на поле боя в конфликте с Россией, готовятся к будущим переговорам по Украине. Об этом сообщила газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Издание отмечает, что всё больше западных аналитиков считают, что украинским военным трудно коренным образом переломить ситуацию в зоне проведения спецоперации. То есть становится очевидным, что достижение полной победы с помощью боевых действий нереально.

«Это [конфликт] на истощение, и в конечном счёте он закончится за столом переговоров. Таким образом, Запад фактически готовится к будущим переговорам, создавая украинское военное наступление», ― отмечено в публикации.

Авторы материала указали, что от украинского кризиса особенно пострадала Европа, из-за чего европейские лидеры, несмотря на жёсткую риторику, не хотят бесконечной эскалации и надеются, что военные действия вскоре прекратятся.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в японском городе Хиросиме отказались от идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Они приняли позицию Вашингтона, согласованную с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно принятому совместному документу по украинскому конфликту, страны будут отклонять любые предложения начать переговорный процесс.

Представитель польского президента Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, считает, что пока рано обсуждать переговоры о мире на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления. По его словам, на нынешнем этапе мирные переговоры преждевременны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Хиросиме заявила, будто бы Киев «больше всего хочет мира», уточнив, что Украина хочет «справедливого мира». Она добавила, что нельзя допустить мирных переговоров, уравнивающих «агрессора и жертву». На это заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев ответил, что обсуждать судьбу Украины можно только с её хозяевами — с Вашингтоном.