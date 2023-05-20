Лондон, 20 мая, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В ходе военных действий Вооружённые силы (ВС) России адаптируются и совершенствуются, что оборачивается для Украины серьёзными проблемами. Об этом говорится в опубликованном 19 мая докладе Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По мнению экспертов, российская артиллерия ведёт усовершенствование разведывательно-ударного комплекса и улучшила способности по ведению огня с нескольких позиций.

Отмечается, что работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России на данный момент обеспечивает уничтожение порядка 10 тыс. украинских дронов ежемесячно. При этом также выросла эффективность адаптировавшихся в ходе боевых действий российских средств противовоздушной обороны (ПВО), которые фактически полностью нейтрализовали западные противолокационные ракеты HARM.

Также специалисты института указали на работу российских инженерных войск, оказавшихся, по их данным, одним из самых сильных формирований в ВС России, так как создаваемые ими заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и сложные минные поля стали серьёзной проблемой для наступления ВСУ.

Эксперты RUSI уточнили, что анализ адаптации российской армии к новым условиям свидетельствует об их способности совершенствоваться и развивать ключевые системы.

«Таким образом, можно сделать вывод, что Вооружённые силы России представляют собой серьёзную проблему для украинских военных в сфере обороны», — заключается в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая спикер украинских ВВС Юрий Игнат рассказал, что ВС России изменили приоритеты и основные цели, проводя ракетные удары. По его словам, теперь российские войска в первую очередь стараются поразить западную технику и боеприпасы. Также они наносят удары по военным объектам, критической инфраструктуре, стратегическим объектам и оборонным предприятиям.