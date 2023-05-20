Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Обещание содействовать избавлению мира от ядерного оружия оставил президент США Джозеф Байден в памятной книге Музея мира в Хиросиме, посвященного жертвам американской атомной бомбардировки, осуществленной 6 августа 1945 года. Об этом 20 мая сообщило правительство Японии, передаёт агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Давайте вместе продолжим двигаться к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия», — заявил президент США после посещения мемориального парка и Музея мира в Хиросиме. Американский лидер выразил надежду, что история музея всегда будет напоминать всем о взятых на себя обязательствах по построению мирного будущего.

В результате бомбардировок ВС США городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, ещё около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Американские атомные бомбардировки японских городов являются на сегодняшний день единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит G7. При этом советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Байден вместе с другими лидерами G7 примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях.