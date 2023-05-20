Москва, 20 мая, 2023, 08:42 — ИА Регнум. На данный момент подготовка и организация процесса голосования на выборах в новых регионах России — это непростой, но вполне реализуемый процесс. Об этом 20 мая заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«На сегодняшний день мы понимаем, что процесс организации голосования в новых субъектах непростой, но вполне реализуемый», — цитирует его слова ТАСС.

Замглавы ЦИК уточнил, что наряду с этим имеются самые острые проблемы, одной из которых является полная интеграция избирательной системы новых регионов, включая технологическую, в которую входит создание комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» региональных и территориальных избиркомов новых регионов.

«Понятно, что система может быть задействована не в том объёме, в котором она задействована на территории всей страны, но она будет работать и позволит нам абсолютно корректно организовать все избирательные действия на новых территориях», — пояснил Булаев.

Он отметил, что ЦИК России провёл обучение членов избиркомов новых субъектов России, в ходе которого на практических занятиях была дана возможность понять основные нормы закона, включая его последние изменения.

«Такая учеба идёт в течение года — мы уже обучили членов четырёх региональных избиркомов и членов местных ТИК [территориальные избирательные комиссии], а уже через несколько недель после формирования участковых избирательных комиссий (УИК) в новых субъектах начнется обучение членов УИК», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Государственная дума приняла закон о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны и ФСБ России.

Соавтор поправок, глава комитета по государственном строительству и законодательству Павел Крашенинников, уточнил, что нововведения необходимы для согласования в процессе выборов разных законодательных актов. Регионы с введённым режимом военного положения — воссоединившиеся с Россией по результатам референдума в сентябре 2022 года ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.