В ЦИК назвали проведение выборов в новых регионах выполнимой задачей
В ЦИК назвали непростой, но выполнимой задачей проведение выборов в новых регионах
Москва, 20 мая, 2023, 08:42 — ИА Регнум. На данный момент подготовка и организация процесса голосования на выборах в новых регионах России — это непростой, но вполне реализуемый процесс. Об этом 20 мая заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
«На сегодняшний день мы понимаем, что процесс организации голосования в новых субъектах непростой, но вполне реализуемый», — цитирует его слова ТАСС.
Замглавы ЦИК уточнил, что наряду с этим имеются самые острые проблемы, одной из которых является полная интеграция избирательной системы новых регионов, включая технологическую, в которую входит создание комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» региональных и территориальных избиркомов новых регионов.
«Понятно, что система может быть задействована не в том объёме, в котором она задействована на территории всей страны, но она будет работать и позволит нам абсолютно корректно организовать все избирательные действия на новых территориях», — пояснил Булаев.
Он отметил, что ЦИК России провёл обучение членов избиркомов новых субъектов России, в ходе которого на практических занятиях была дана возможность понять основные нормы закона, включая его последние изменения.
«Такая учеба идёт в течение года — мы уже обучили членов четырёх региональных избиркомов и членов местных ТИК [территориальные избирательные комиссии], а уже через несколько недель после формирования участковых избирательных комиссий (УИК) в новых субъектах начнется обучение членов УИК», — указал он.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Государственная дума приняла закон о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны и ФСБ России.
Соавтор поправок, глава комитета по государственном строительству и законодательству Павел Крашенинников, уточнил, что нововведения необходимы для согласования в процессе выборов разных законодательных актов. Регионы с введённым режимом военного положения — воссоединившиеся с Россией по результатам референдума в сентябре 2022 года ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.