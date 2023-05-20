Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Израиль продолжает морально поддерживать Украину и оказывает Киеву помощь с учётом влияния России на Ближнем Востоке, а также интересов многочисленной еврейской общины в РФ, заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в РФ проживают сотни тысяч евреев… Поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины, руководствуясь нашими интересами в сфере безопасности и интересами Еврейского агентства в России», — сказал глава МИД.

Так он ответил на критику со стороны украинского чиновника, который раскритиковал встречу израильских и российских дипломатов. Коэн напомнил, что Израиль является единственной страной Ближнего Востока, отправившей своего министра иностранных дел в Киев.

Он также отметил, что израильские и украинские военные в настоящее время совместно работают над развертыванием системы предупреждения о ракетах на Украине. Кроме того, глава МИД добавил, что Израиль поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского по «урегулированию конфликта» с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает возможность поставки Украине системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

5 февраля издание Walla сообщило, что перед визитом Эли Коэна в Киев украинские власти потребовали от еврейского государства выделить Украине $500 млн кредита и публично осудить действия России.