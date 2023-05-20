Токио, 20 мая, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Второй день саммита лидеров стран «Группы семи» (G7) начался с их попытки сблизиться с государствами глобального Юга — развивающимися странами, придерживающимися нейтральной внешней политики, чтобы противостоять России и Китаю.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

Одна из сессий второго дня саммита G7, который проходит в японском городе Хиросиме, будет посвящена именно этой теме.

В ходе своего председательства в «Группе семи» Япония несколько раз называла приоритетным развитие отношений G7 с глобальным Югом. На саммит были приглашены лидеры этих государств, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По мнению ряда аналитиков, G7 пытается сблизиться с глобальным Югом для усиления давления на Россию, так как эти страны не поддерживают антироссийские санкции Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу стоит избегать конфликтов с третьими странами, не обязанными соблюдать антироссийские санкции Запада. Он признал, что Брюссель не может заставить другие государства соблюдать такие санкционные меры, так как последние не являются экстерриториальными.