Уссурийск, Приморский край, 20 мая, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей недалеко от города Уссурийска в Приморском крае. Об этом 20 мая рассказала пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе села Новоникольск, входящего в Уссурийский городской округ. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Kia, намереваясь совершить манёвр, пересёк сплошную линию разметки, не убедившись в безопасности своих действий. На встречной полосе движения его автомобиль столкнулся с Toyota Camry, следовавшей во встречном направлении, в сторону села Степное.

Водитель автомобиля Kia и два его пассажира погибли на месте ДТП, водитель Toyota Camry также получил несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что смертельная авария произошла в утреннее время суток, на мокрой дороге. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трассу федерального значения М-4 «Дон» перекрыли из-за ДТП. Подробности аварии не приводятся.