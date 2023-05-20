В ДТП недалеко от Уссурийска погибли четыре человека
В Приморском крае возле Уссурийска четыре человека погибли в результате ДТП
Уссурийск, Приморский край, 20 мая, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей недалеко от города Уссурийска в Приморском крае. Об этом 20 мая рассказала пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в районе села Новоникольск, входящего в Уссурийский городской округ. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Kia, намереваясь совершить манёвр, пересёк сплошную линию разметки, не убедившись в безопасности своих действий. На встречной полосе движения его автомобиль столкнулся с Toyota Camry, следовавшей во встречном направлении, в сторону села Степное.
Водитель автомобиля Kia и два его пассажира погибли на месте ДТП, водитель Toyota Camry также получил несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что смертельная авария произошла в утреннее время суток, на мокрой дороге. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее ИА Регнум сообщало, что трассу федерального значения М-4 «Дон» перекрыли из-за ДТП. Подробности аварии не приводятся.