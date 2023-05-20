Лондон, 20 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российская армия в ходе боевых действий адаптировалась, усовершенствовала свои навыки в использовании военной техники. Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Российская тактика меняется по мере извлечения уроков из военных неудач в войне на Украине», — говорится в тексте публикации.

Специалисты института также отметили совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии и навыков контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны стали более эффективны, полностью нейтрализовав угрозу от противорадиолокационных ракет HARM.

«Таким образом, можно сделать вывод, что Вооружённые силы России представляют собой серьёзную проблему для украинских военных в сфере обороны», — отметили специалисты RUSI.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве сообщил о завершении строительства тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных регионов и новых субъектов. По его словам, военно-промышленный комплекс перестроил работу в соответствии с нуждами специальной военной операции.