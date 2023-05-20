Вашингтон, 20 мая, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Американское правительство обязало своих граждан уведомлять власти о владении любой собственностью, доли в которой принадлежат Минфину РФ, а также Центробанку и Фонду национального благосостояния России, сообщается в заявлении министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Информацию следует направлять в управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В ведомстве отметили, что нововведение согласуется с аналогичной мерой, недавно введенной ЕС, и служит реализации обязательства, взятого странами Группы семи (G7) в рамках отслеживания российских суверенных активов.

В заявлении также сказано, что указанное требование будет длиться, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США изучают возможность перенаправить для восстановления Украины замороженные активы Центробанка России, хранящиеся на счетах в иностранных финансовых учреждениях.

По ее словам, соответствующие новые полномочия появились у минюста США при поддержке членов Конгресса Соединённых Штатов.