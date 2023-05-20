Токио, 20 мая, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Видеозапись прилёта президента США Джозефа Байдена в Японию, на которой он «сражается» со своим зонтом после прилёта в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети. Об этом 19 мая пишет издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Видеоролик с трансляции телеканала C-SPAN опубликовал Республиканский национальный комитет (RNC) в своём Twitter. Видеозапись моментально разошлась по Сети и завирусилась, вызвав насмешки со стороны консервативных комментаторов.

На видеозаписи запечатлён момент прибытия американского лидера в Японию на авиабазу морской пехоты Ивакуни в преддверии саммита лидеров стран G7. Глава Белого дома на видео спускается под сильным дождём по трапу самолета, «борясь» при этом с большим черным зонтом.

Байдена у трапа встречают и приветствуют представители японской стороны, президент США начинает с ними переговариваться, но зонт при этом Байден так и не раскрыл и держит его подмышкой. Встречающие отметили, что «президент промокает насквозь» и один из представителей японской стороны раскрыл над американским лидером зонт прежде, чем Байден, наконец, справился с механизмом своего зонта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в преддверии саммита G7, назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Переводчица-синхронист японского общественного телевидения опустила в переводе эту часть вступительного слова Байдена, так как должности президента в Японии нет.