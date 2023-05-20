Херсон, 20 мая, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Командующий оперативной группировкой войск Вооружённых сил Украины «Херсон» Михаил Драпатый в интервью The Washington Post рассказал, что украинские военнослужащие проводят тренировки по форсированию Днепра.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В истории войн и военного искусства есть много примеров форсирования водной преграды — речной высадки или морского десанта», — рассказал Драпатый, добавив, что на восточном берегу Днепра находятся около 40 тысяч российских военнослужащих.

По его словам, тренировки ВСУ по форсированию Днепра проводятся два раза в неделю. Кроме того, украинские военные строят баржи, чтобы переправлять технику на другой берег реки.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный сообщил, что провёл телефонный разговор с председателем комитета начальников штаба ВС США Марком Милли. Украинский главком поблагодарил за предоставленные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также отчитался о ситуации на линии боевого соприкосновения.