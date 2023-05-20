Донецк, 20 мая, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Российские бойцы ликвидировали группу украинских военных, пытавшихся провести разведку боем на южнодонецком направлении в районе Новосёловки, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки «Восток» в районе Новосёловки», — сказал офицер, слова которого цитирует РИА Новости.

Речь идёт об уничтожении автомобиля и живой силы ВСУ расчетами российских самоходных артиллерийских установок «Акация». Также были уничтожены три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевая разведывательная и дозорная машина и живая сила противника в районе населенного пункта Доброволье.

Эти скопления были замечены в результате проведения воздушной разведки. В районе Великой Новосёловки российским бойцам из реактивных систем залпового огня «Град» удалось поразить самоходные минометы «Тюльпан» и пехоту ВСУ, а в районе Зеленого Поля — автомобили и живую силу противника.

Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Лелека», а также по одному дрону «Фурия» и «Валькирия».

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские военные на донецком направлении уничтожили до 130 бойцов ВСУ. Помимо этого, по его словам, у населённого пункта Бокового (ДНР) российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.