Москва, 20 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал возвращение июльской погоды в Центральную Россию к концу следующей недели. По его словам, воздух прогреется до 28 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

«Предварительные расчёты показывают, что есть большая вероятность… что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая дневная температура будет 23–28 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Вильфанд также добавил, что в Центральную Россию к концу недели вернётся июльская погода, а ночная температура не опустится ниже 10–15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в конце весны наступит метеорологическое лето, а воздух прогреется до 27 градусов. По его словам, 20 и 21 мая в столице стоит ожидать кратковременных дождей и небольшого похолодания.