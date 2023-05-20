Вильфанд спрогнозировал возвращение в Центральную Россию июльской жары
Москва, 20 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал возвращение июльской погоды в Центральную Россию к концу следующей недели. По его словам, воздух прогреется до 28 градусов.
«Предварительные расчёты показывают, что есть большая вероятность… что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая дневная температура будет 23–28 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Вильфанд также добавил, что в Центральную Россию к концу недели вернётся июльская погода, а ночная температура не опустится ниже 10–15 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в конце весны наступит метеорологическое лето, а воздух прогреется до 27 градусов. По его словам, 20 и 21 мая в столице стоит ожидать кратковременных дождей и небольшого похолодания.