Сан-Франциско, США, 20 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Газету The Washington Post назвал «пропагандистским рупором» правительства США американский миллиардер, владелец Twitter и Tesla Илон Маск. Соответствующий комментарий бизнесмен оставил 19 мая в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал статью The Washington Post, посвящённую разоблачителям из ФБР, которые дали показания в палате представителей Конгресса США, которая контролируется республиканцами. Внимание Маска на публикацию обратил один из пользователей.

«Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию. — Прим. ред.) государства в его пропагандистский рупор», — указал Маск в своём комментарии.

В статье утверждается, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили в Конгрессе, были отозваны допуски к секретной информации якобы из-за их «предполагаемых злоупотреблений». Сами же осведомители заявили, что отзыв допусков стал своеобразной местью за согласие дать показания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск назвал сравнение американского миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс» несправедливым по отношению к последнему.