Сан-Франциско, США, 20 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Газету The Washington Post назвал «пропагандистским рупором» правительства США американский миллиардер, владелец Twitter и Tesla Илон Маск. Соответствующий комментарий бизнесмен оставил 19 мая в социальной сети Twitter.

Илон Маск назвал ведущее американское СМИ «пропагандистским рупором» властей США
Иван Шилов ИА REGNUM
Илон Маск

Маск прокомментировал статью The Washington Post, посвящённую разоблачителям из ФБР, которые дали показания в палате представителей Конгресса США, которая контролируется республиканцами. Внимание Маска на публикацию обратил один из пользователей.

«Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию. — Прим. ред.) государства в его пропагандистский рупор», — указал Маск в своём комментарии.

В статье утверждается, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили в Конгрессе, были отозваны допуски к секретной информации якобы из-за их «предполагаемых злоупотреблений». Сами же осведомители заявили, что отзыв допусков стал своеобразной местью за согласие дать показания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск назвал сравнение американского миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс» несправедливым по отношению к последнему.