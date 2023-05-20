Москва, 20 мая, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку украинских войск провести ротацию личного состава в одном из районов ЛНР, сообщил журналистам военнослужащий с позывным Обь, который командует батареей.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Торнадо-С»

«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал командир в беседе с РИА Новости.

Боец добавил, что стрельба велась из двух установок и военные выпустили по десять реактивных снарядов по каждой из двух целей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Минобороны России показало кадры с рассказом командира батареи с позывным Амур. Военнослужащий сообщил подробности уничтожения наблюдательного поста Вооружённых сил Украины с помощью «кочующего» расчета РСЗО «Торнадо-Г». Боец отметил, что корректировку огня вели с помощью беспилотника.