Москва, 20 мая, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0) поступили в Воздушно-десантные войска ВДВ России, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны РФ, опубликовавшее соответствующую видеозапись.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что это обмундирование изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками. Кроме того, в ведомстве указали на то, что комплекты формы уже прошли испытания в реальных боевых условиях при различной погоде.

Войскам обмундирование передавалось в соответствии с погодными и климатическими условиями в местах дислокации соответствующих подразделений. Военные получили летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитные комплекты и тактическую обувь.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Министерство обороны России объявило о разработке новой формы для военнослужащих, участвующих в СВО. Ее создали с учетом пожеланий бойцов.

Изменения коснулись улучшения качества тканей, швов и утеплителей. Обмундирование включило комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.