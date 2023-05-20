Москва, 20 мая, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Российский флаг пришлось тайно заносить на собственный концерт рэперу Диме Бамбергу, известному под псевдонимом Schokk, в клубе «Флакона» в Москве. Об этом 19 мая рассказал сам артист, видеозапись с его заявлением выложили в соцсети зрители.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Дима Бамберг развернул на сцене флаг России и объявил, что флаг пришлось тайно проносить в клуб, так как охрана клуба пыталась его отобрать. Как пояснил рэпер, политика «Флакона» запрещает проносить на концерт любые флаги. Музыкант заявил, что считает неправильным придерживаться нейтралитета в отношении спецоперации на Украине для всех творческих людей, находящихся в России.

По мнению артиста, если кто-то хочет быть нейтральным — пусть будет нейтральным в Тбилиси, Риге или Казахстане.

«А в России — ты либо за Россию, либо пошел отсюда», — эмоционально заключил музыкант и попросил зрителей распространить информацию об инциденте с флагом России.

Рэпер Schokk является этническим немцем, он репатриировался из Казахстана, но всегда подчёркивает, что считает себя русским. В прошлом году рэпер и его супруга переехали из Германии в Россию. Музыкант пишет и исполняет песни на русском языке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на рок-музыканта Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил России.

День судебного рассмотрения административного дела пока не назначен.