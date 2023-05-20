ДНР, 20 мая, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Находящий в Артёмовске Донецкой Народной Республики боец Вооружённых сил Украины записал паническое видео о падении обороны города. Об этом 19 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом», — сказал украинский военнослужащий. При этом на фоне слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов и выстрелов.

В комментарии к опубликованному в Telegram-канале сообщению военкоры отметили, что солдаты Вооружённых сил Украины деморализованы и уже смирились с поражением и потерей города.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российские штурмовые группы в Артёмовске взяли под контроль укрепрайон ВСУ «Домино». На данный момент российские военные продолжают зачистки по улице Чайковского и в районе «Самолёт».