Москва, 20 мая, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Арабские страны унизили США, пригласив президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Парламентарий напомнил, что американские власти выступают за то, что Сирия «не заслужила возвращения в Лигу арабских государств». Сенатор отметил, что таким приглашением Вашингтону показали, что он «не слишком много веса за пределами западного мира».

Пушков отметил, что Асада приняли в Эр-Рияде, при том, что президент раньше являлся злейшим врагом Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф объявил, что Сирии вернут право быть членом Лиги арабских государств. 19 мая написал американский журналист Джексон Хинкл написал о том, что прибывший на саммит ЛАГ Башар Асад демонстративно отказался слушать президента Украины Владимира Зеленского, выступавшего на заседании региональной организации.

По словам представителя прессы, сирийский лидер сразу же снял наушники для синхронного перевода, когда украинский глава начал говорить о «военных преступлениях», которые якобы допустила Россия.