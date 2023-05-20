Москва, 20 мая, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям назвал «недоумками» противников России и людей, придерживающихся неоколониальных взглядов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это [национальное. — Ред.] разнообразие делает нас сильнее», — сказал глава государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что призывы противников России поделить страну на десятки мелких государственных образований являются проявлением их корыстных интересов.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России назвал межнациональное согласие фундаментом укрепления государственности страны, что является наиболее важным в текущих реалиях.