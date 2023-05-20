Буэнос-Айрес, 20 мая, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Эпоха неоколониализма подходит к своему завершению, и коллективный Запад теряет доминирование в мире, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью газете Perfil.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Дипломат обвинил США в том, что Вашингтон пользуется монополией доллара и контролирует «печатный станок». При этом, как отметил посол, западные государства продолжают грабить страны «третьего мира», скупая реальные активы за ничем не обеспеченные банкноты.

Кроме того, они, пользуясь положением, предлагают развивающимся странам новые кабальные кредиты. Феоктистов пояснил, что такой подход приводит к утрате самостоятельности государствами «третьего мира».

Вместе с тем посол подчеркнул, что многие страны, включая Россию, последовательно снижают долю доллара в расчётах и переходят на национальные валюты, а также создают альтернативные платёжные и логистические инструменты. Дипломат добавил, что для множества государств настало время для выстраивания новых эффективных схем взаимодействия и развития в обход Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря российский сенатор Алексей Пушков написал о том, что западные страны могут сохранить своё господство в мире только путём создания неоколониализма нового типа. Он уточнил, что для этого «новому Западу» необходимо интегрировать элиты и средний класс в свою идеологию, массовую культуру и психологическую матрицу.

4 мая глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявили в ходе двухсторонней встречи о неприемлемости практик неоколониализма в мире.